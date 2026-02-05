Accoltella la ex e poi tenta il suicidio, in carcere 33enne (2)

CASERTA, 05 FEB - I poliziotti sono intervenuti a Castel Volturno (Caserta), in zona Ischitella, in seguito alla richiesta di un'ambulanza, individuando, in prossimità di un'auto ferma sul ciglio della strada, una coppia di ragazzi e, in particolare, la 24enne gravemente ferita da un'arma da taglio. Dalle indagini effettuate dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato di Castel Volturno è emerso che l'uomo, ex fidanzato della donna, dopo una lite, scaturita dal fatto che lui non accettava la fine della loro relazione, aveva colpito più volte la ragazza con un coltello da cucina, ferendola gravemente, per poi autoinfliggersi una coltellata Oltre alle azioni repressive, la Polizia di Stato prosegue anche le iniziative della campagna permanente "...Questo non è amore", finalizzata a sensibilizzare la società civile e specialmente le nuove generazioni contro la violenza di genere, con numerosi incontri nelle scuole, eventi pubblici e partecipazioni in seminari e convegni del personale specializzato. In particolare la misura dell'ammonimento del Questore, che consente un'azione tempestiva a tutela delle vittime di violenza, stalking e reati come il revenge porn, vede la provincia di Caserta al vertice nazionale con il minor numero di recidive in seguito all'adozione del provvedimento, come da dati statistici forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.