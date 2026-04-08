Accoltella il fratello e i genitori a Fano, domani l'interrogatorio di garanzia

- PESARO, 08 APR - Si terrà domani nel carcere circondariale pesarese di Villa Fastiggi, alle 12, l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Rafi Md, giovane che a giorni compirà 21 anni, originario del Bangladesh, residente a Fano, arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti dei genitori e del fratello di 16 anni: nella notte tra lunedì e martedì scorsi (intorno alle ore 4), usando diversi coltelli, ha ferito il fratello durante una lite e poi anche genitori intervenuti per dividerli, nell'abitazione di famiglia, disposta su due piani, nella zona della stazione. Secondo la ricostruzione iniziale dei fatti, la lite tra Rafi Md e il fratello potrebbe essere scaturita dal rapporto conflittuale tra loro due e il padre, derivante da dissapori familiari. Il padre, 46 anni, ferito alla testa, al collo e alla schiena, è ricoverato in gravi condizioni nella Clinica di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in prognosi riservata, dopo l'intervento di neurochirurgia a cui è stato sottoposto ieri. Anche la madre e il fratello più piccolo, che hanno riportato ferite meno gravi, sono ancora ricoverati in prognosi non riservata ma monitorati attentamente dai sanitari. A far scattare l'allarme e i soccorsi era stato il 16enne, rimasto sempre cosciente, che ha chiamato il numero d'emergenza. L'accoltellatore era stato poi bloccato e arrestato dai carabinieri mentre si trovava a circa 50 metri dall'abitazione.