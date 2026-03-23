Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Accoltella il compagno della sua ex, arrestato per tentato omicidio

AA

CATANIA, 23 MAR - Non ha accettato la separazione dalla sua ex e, in strada, ad Acireale, ha aggredito la donna e il suo nuovo compagno, accoltellandolo. L'autore della violenta aggressione avvenuta ieri sera, un 39enne originario di Aci Sant'Antonio, è stato identificato e arrestato da carabinieri della compagnia di Acireale per tentato omicidio. La vittima, soccorsa e trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania, è stata sottoposta a intervento chirurgico d'urgenza per le gravi lesioni riportate che hanno interessato anche organi vitali. E' stata la donna a ricostruire l'accaduto ai militari dell'Arma: il suo ex compagno non avrebbe accettato la sua nuova relazione e, al culmine di un confronto in strada, ha accoltellato l'uomo, colpendolo con cinque fendenti. i carabinieri della compagnia di Acireale nel giro di mezz'ora hanno trovato e arrestato il 39enne. Militari dell'Arma hanno richiesto anche per lui l'intervento del personale sanitario perché aveva una ferita a un dito della mano, verosimilmente riportata durante l'aggressione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario