'Accertamenti sulla linea elettrica', stop ai treni tra Sondrio e Tirano

SONDRIO, 16 FEB - E' sospesa dalle 9:30 la circolazione dei treni sulla linea Lecco Tirano, che porta in Valtellina e da lì permette di arrivare ai siti olimpici di Bormio e Livigno, fra Sondrio e Tirano. Rfi spiega che sono in corso accertamenti alla linea elettrica. Treni sono stati cancellati e limitati ed è stato allestito un servizio sostitutivo di bus. La stessa linea, all'altezza di Abbadia lariana, nel Lecchese, aveva subito un tentativo di sabotaggio nella notte fra il 10 e l'11 febbraio che non aveva causato danno e su cui sono state aperte due inchieste delle Procure di Milano e Lecco.