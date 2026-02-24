Accelera cooperazione giudiziaria su Crans, pm Roma tornano in Svizzera

ROMA, 24 FEB - Improvvisa accelerazione nella cooperazione giudiziaria 'rafforzata' tra Sion e Roma per la strage di Crans-Montana che ha provocato la morte di 41 persone, di cui sei italiani. Ieri la Procuratrice generale del Cantone Vallese, Beatrice Piloud, in base a quanto si apprende, ha inviato una comunicazione alla Procura di Roma con quale rende noto la disponibilità per un nuovo incontro in Svizzera mettendo a disposizione dei pm italiani tutta l'attività istruttoria svolta sulla vicenda. Nei primi giorni di marzo gli inquirenti italiani, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, andranno a Sion per selezionare gli atti di indagine utili al procedimento aperto a piazzale Clodio in cui si ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio colposo. Si tratta di un deciso cambio di passo nell'esecuzione della rogatoria inviata in Svizzere nei primi giorni di gennaio.