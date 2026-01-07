Acca Larentia, nel commando una decina a volto coperto

ROMA, 07 GEN - Erano circa dieci, incappucciati, armati di spranghe e aste i responsabili dell'aggressione a quattro militanti di Gioventù nazionale alla vigilia dell'anniversario di Acca Larentia, nei pressi di un supermercato all'Alberone, a Roma. Il gruppo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio della Digos della Questura di Roma che ha trasmesso una prima informativa in Procura. Uno dei quattro militanti aggrediti e' stato portato in ospedale in codice giallo con tumefazioni.