Abuso d'ufficio, Busia (Anac) 'ora l'Italia colmi il vuoto di tutela'

ROMA, 26 MAR - "Sappiamo che, purtroppo, negli ultimi anni la normativa italiana per combattere e prevenire la corruzione ha fatto segnare diversi arretramenti: speriamo che il rapido recepimento della direttiva sia l'occasione per colmare fin da subito alcuni dei vuoti di tutela che si sono aperti con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, così da rafforzare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni pubbliche e quindi di migliorare la qualità della nostra democrazia". Così il presidente dell'Autorità anticorruzione, Giuseppe Busia, che plaude al voto di stamane sulla direttiva Ue che stabilisce le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi europei.