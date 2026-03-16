Abusi su una tirocinante, condannato un infermiere a Torino

TORINO, 16 MAR - Un infermiere dell'ospedale Molinette di Torino, oggi in pensione, è stato condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione per abusi nei confronti di una tirocinante Oss. Secondo l'accusa, l'uomo aveva abusato della donna con apprezzamenti indesiderati, richieste di attenzioni non richieste e molestie. La sostituta procuratrice Chiara Molinari aveva chiesto una pena più alta, due anni e due mesi. Il giudice ha disposto anche un risarcimento immediato di cinquemila euro alla vittima, costituita parte civile nel processo e assistita dall'avvocata Giancarla Bissantini. Per scontare la pena l'imputato ora dovrà seguire un percorso rieducativo con la frequenza di corsi per uomini abusanti. Nel corso dell'udienza l'uomo, difeso dall'avvocato Davide Richetta, ha reso dichiarazioni spontanee e davanti al giudice ha respinto le accuse sostenendo che con la tirocinante ci sarebbero stati solo contatti legati al lavoro.