Abusi su una ragazza, 33enne arrestato a Torino

TORINO, 07 MAR - Un trentatreenne è stato arrestato a Torino dalla polizia di Stato per violenza sessuale. L'uomo, secondo quanto ricostruito nei giorni scorsi si è avvicinato ad una giovane che era seduta sugli scalini di una scuola in zona Borgo Po, vicino al centro della città, e l'ha molestata. Le urla della giovane hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti: una volante del commissariato Borgo Po, giunta sul posto, è quindi riuscita a bloccare l'uomo, in fuga su corso Moncalieri.

TORINO

