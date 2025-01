Abusi su una 19enne a Milano, un arresto e caccia al branco

MILANO, 16 GEN - Una coppia è stata assalita da una decina di uomini, tutti giovani che prima hanno cercato di rapinare le vittime, poi hanno circondato la ragazza - una studentessa di 19 anni - e hanno iniziato a ad abusarne. Uno del 'branco' è stato arrestato in flagranza per tentata rapina e violenza sessuale. E' successo la notte tra venerdì e sabato scorso nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina sono stati gli addetti della security del locale a intervenire e a contribuire all'arresto con una pattuglia di carabinieri che passava in strada. In carcere è finito un egiziano di 36 anni. La sera tra venerdì e sabato la ragazza era con il fidanzato e insieme sono usciti dalla discoteca e hanno deciso di fermarsi in un cortile vicino al locale. Nel buio sono stati avvicinati da un gruppo di una decina di nordafricani che hanno prima cercato di derubare il fidanzato, poi, quando il giovane ha reagito hanno tentato di strappare la borsetta della 19enne. Anche lei però è riuscita a resistere e a quel punto uno del branco ha iniziato a molestarla. La coppia ha reagito ulteriormente e gli aggressori sono fuggiti. In quel momento i buttafuori si sono accorti di quanto accaduto e sono intervenuti cercando di bloccare uno dei giovani. Scena vista dalla pattuglia dei carabinieri della stazione Porta Garibaldi impegnata nei controlli notturni nelle zone della movida e della Stazione Centrale. Grazie al racconto degli addetti alla sicurezza e della coppia i militari hanno ricostruito i fatti. Il 36enne si trova nel carcere di San Vittore e i carabinieri sono alla ricerca degli altri componenti del gruppo.