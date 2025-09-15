Giornale di Brescia
Italia e Estero

Abusi su una 12enne, minore nega violenze

AA

SULMONA, 15 SET - "Venerdì mattina ci saranno gli accertamenti peritali per il minore sul suo telefono. Lo stesso minore nega di aver avuto rapporti sessuali con la bambina e quindi l'esistenza dei video". Così all'ANSA l'avvocato Alessandro Margiotta, difensore del ragazzo di 14 anni accusato insieme ad un 18enne di Sulmona di aver violentato, per circa due anni, una bambina 12enne e poi di avere diffuso i filmati delle violenze su gruppi WhatsApp.

SULMONA

  3. Ricarica la pagina se necessario