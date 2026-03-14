Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Abusi su minori e pedopornografia, arrestati un uomo e una donna

AA

ROMA, 14 MAR - Arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L'esecuzione della misura cautelare è stata disposta nell'ambito di una indagine della Procura di Roma partita da una denuncia presentata dal papà di una minorenne, in ordine ad uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. In particolare il papà ha riferito che la figlia, mentre si trovava a Treviso a casa della madre, sua ex compagna, ha scoperto su un pc di proprietà di quest'ultima una chat intercorsa tra lei e il suo partner, in cui venivano scambiate foto e messaggi a sfondo sessuale ritraenti minori, tra cui la stessa figlia e i suoi due cuginetti di 5 e 8 anni. "L'attività investigativa - spiega una nota dei carabinieri - ha consentito di raccogliere un solido quadro probatorio, formato da testimonianze, audizione protetta della minore, nonché da materiale informatico sequestrato nel corso di perquisizioni eseguite tra Treviso e Roma presso le abitazioni degli indagati. L'analisi del contenuto delle copie forensi dei dispositivi informatici oggetto di sequestro, tra cui telefoni cellulari, pc portatili, tablet e altri dispositivi, ha permesso di rafforzare ulteriormente l'ipotesi accusatoria consentendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati". Nei dispositivi è stata trovata una "elevatissima mole di dati, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. In particolare, nelle chat intercorse tra gli indagati, sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati su commenti scambiati tra i due". Nelle chat, inoltre, sono stati individuati commenti "che fanno ipotizzare che i nipoti della donna indagata siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario