Abusi su minori e pedopornografia, arrestati un uomo e una donna

ROMA, 14 MAR - Arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L'esecuzione della misura cautelare è stata disposta nell'ambito di una indagine della Procura di Roma partita da una denuncia presentata dal papà di una minorenne, in ordine ad uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. In particolare il papà ha riferito che la figlia, mentre si trovava a Treviso a casa della madre, sua ex compagna, ha scoperto su un pc di proprietà di quest'ultima una chat intercorsa tra lei e il suo partner, in cui venivano scambiate foto e messaggi a sfondo sessuale ritraenti minori, tra cui la stessa figlia e i suoi due cuginetti di 5 e 8 anni. "L'attività investigativa - spiega una nota dei carabinieri - ha consentito di raccogliere un solido quadro probatorio, formato da testimonianze, audizione protetta della minore, nonché da materiale informatico sequestrato nel corso di perquisizioni eseguite tra Treviso e Roma presso le abitazioni degli indagati. L'analisi del contenuto delle copie forensi dei dispositivi informatici oggetto di sequestro, tra cui telefoni cellulari, pc portatili, tablet e altri dispositivi, ha permesso di rafforzare ulteriormente l'ipotesi accusatoria consentendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati". Nei dispositivi è stata trovata una "elevatissima mole di dati, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. In particolare, nelle chat intercorse tra gli indagati, sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati su commenti scambiati tra i due". Nelle chat, inoltre, sono stati individuati commenti "che fanno ipotizzare che i nipoti della donna indagata siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia".