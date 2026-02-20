Giornale di Brescia
Abusi su minorenne ricoverata, arrestato operatore socio sanitario

NAPOLI, 20 FEB - Abusi sessuali ai danni di una minorenne ricoverata: è l'accusa che i carabinieri di Monte di Procida (Napoli) e la Procura (IV Sezione, "fasce deboli della popolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) contestano a un operatore socio sanitario a cui è stato notificato un arresto in carcere per violenza sessuale pluriaggravata su minore. Il provvedimento, emesso dl gip di Napoli, è frutto di un'attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla minorenne che agli inquirenti ha riferito una serie di abusi subiti quando era ricoverata in una struttura sanitaria. I carabinieri, dopo avere analizzato i dispositivi informatici sequestrati e ascoltato i testimoni, hanno delineato "un grave quadro indiziario a carico dell'operatore socio-sanitario" che si sarebbe reso protagonista di "reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica".

