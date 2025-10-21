Giornale di Brescia
Abusi su minore, appello ribalta verdetto e condanna a 3 anni

ANCONA, 21 OTT - Ribaltato in appello il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne che era stato assolto dall'accusa di violenza sessuale in auto su una minorenne nel 2019: la Corte d'appello di Ancona lo ha condannato per violenza sessuale ma nell'accezione di minore gravità con condanna a tre anni di carcere. I giudici di primo grado avevano escluso lo stupro riferendosi, tra le argomentazioni, al fatto che la giovane 'aveva già avuto rapporti e era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione'. La motivazione entro 90 giorni. La difesa ricorrerà in Cassazione.

ANCONA

