Abusi su donne straniere, indagato funzionario prefettura

RIMINI, 25 NOV - Un funzionario della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale su donne di origine straniera che si rivolgevano all'ufficio per pratiche burocratiche. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini. La Procura ha chiesto per l'uomo, 61enne, gli arresti domiciliari. L'indagato, difeso dalle avvocate Claudia Puzone e Arianna Zanetti del foro di Rimini, sarà interrogato in settimana dalla gip Raffaella Ceccarelli, come prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo. L'indagine è terminata oggi 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne.