Abusi su bambine, maestro arrestato ha lavorato in più asili

MILANO, 19 APR - Ha lavorato part time, ossia come supplente, in più scuole materne, il maestro arrestato l'altro ieri a Milano, in flagranza di reato, con l 'accusa di abusi sessuali nei confronti di tre bambine di eta' compresa tra i 4 e i 5 anni. L'insegnante, 34 anni, laureato in Scienze dell'Educazione della Prima Infanzia, interrogato oggi a San Vittore dal gip Luca Milani, non ha risposto alle domande. Il giudice già domani dovrebbe decidere sulla richiesta di convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Rosaria Stagnaro L'inchiesta, avviata nei giorni scorsi, è nata dalla denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune in seguito alle segnalazione di due asili nido milanesi, tra quelli in cui il 34enne ha insegnato dietro chiamata per supplenze. Stando a quanto ricostruito, il 13 aprile scorso investigatori e inquirenti hanno collocato alcune microcamere in un'aula didattica e, in particolare, tra il 15 e il 17 aprile sono stati registrati i cinque episodi di abusi ritenuti di una gravità tale da dover intervenire e procedere all'arresto.