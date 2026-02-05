Abusi su 7 alunne, un maestro condannato a 11 anni a Milano

MILANO, 05 FEB - È stato condannato a 11 anni di reclusione un maestro di musica, che insegnava fino al febbraio dello scorso anno in una scuola primaria a Milano, che era imputato per violenza sessuale aggravata e anche per un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. Lo ha deciso il gup Domenico Santoro, nel processo abbreviato, con sconto di un terzo sulla pena e a porte chiuse, scaturito dalle indagini della pm Alessia Menegazzo. L'uomo, 45 anni, era stato arrestato in flagranza il 10 febbraio del 2025 dopo essere stato sorpreso nel corso degli abusi dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, che ha condotto le indagini. Poi, la giudice Alessandra Di Fazio aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il 45enne è tuttora detenuto. Le indagini erano proseguite con l'ascolto, in audizioni protette, di altre presunte vittime, dopo le prime individuate, e anche attraverso incidenti probatori. Dagli atti risulta che l'uomo avrebbe anche minacciato le alunne dicendo loro che le avrebbe "bocciate" e avrebbe commesso le violenze anche in aule vuote o in "un ripostiglio", oltre che alla presenza, a volte, di altri alunni in classe. L'inchiesta era scaturita da una segnalazione alla Procura del 10 gennaio dello scorso anno da parte della dirigente scolastica. Per l'imputato la Procura aveva chiesto 10 anni e il giudice ha comminato una pena anche più alta.