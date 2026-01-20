Abusi su 7 alunne, pm Milano chiede condanna a 10 anni per un maestro

MILANO, 20 GEN - La pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto, nel processo con rito abbreviato, una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica, che insegnava fino al febbraio dello scorso anno in una scuola elementare del capoluogo lombardo, accusato di violenza sessuale aggravata e anche di un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. L'uomo, 45 anni, era stato arrestato in flagranza il 10 febbraio del 2025 dopo essere stato sorpreso nel corso degli abusi dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, che ha condotto le indagini. Poi, la giudice Alessandra Di Fazio aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il 45enne è tuttora detenuto. Le indagini erano proseguite con l'ascolto, in audizioni protette, di altre presunte vittime, dopo le prime individuate, e anche attraverso incidenti probatori. Dagli atti risulta che l'uomo avrebbe anche minacciato le alunne dicendole che le avrebbe "bocciate" e avrebbe commesso le violenze anche in aule vuote o in "un ripostiglio", oltre che alla presenza, a volte, di altri alunni in classe. L'inchiesta era scaturita da una segnalazione alla Procura del 10 gennaio dello scorso anno da parte della dirigente scolastica. La richiesta di condanna è stata formulata dalla pm nell'udienza di ieri e la sentenza del gup Domenico Santoro è prevista per il 5 febbraio.