Abusi su 12enne: avvocata, 'bimba fortemente provata'

SULMONA, 15 SET - "La bambina è fortemente provata, sente un forte senso di umiliazione, di frustrazione, piange, ha detto di sentirsi ferita, violata soprattutto nell'animo". Così all'ANSA Maria Grazia Lepore, avvocata di Sulmona dopo il suo primo incontro con la 12enne che ha denunciato violenze sessuali ripetute, filmate e poi diffuse su Whatsapp dai suoi aggressori, un 14enne e un 18enne della Valle Peligna. "La famiglia - ha detto - ha chiesto di farmi portavoce della richiesta di silenzio e rispetto: la ragazzina va a scuola, cerca di andare avanti con la sua vita. I genitori ringraziano per la solidarietà ricevuta, ma chiedono rispetto".

