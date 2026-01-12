Giornale di Brescia
Italia e Estero

Abusi sessuali sul nipotino, zio condannato a 16 anni in rito abbreviato

FIRENZE, 12 GEN - Condannato a Firenze a 16 anni di reclusione, in rito abbreviato, un 32enne del Pakistan, accusato di violenza sessuale e corruzione di minore per aver abusato del nipote di 9 anni, fatti avvenuti tra maggio a ottobre 2024. Il pm Giacomo Pestelli aveva chiesto la condanna a 20 anni. L'uomo, hanno ricostruito le indagini, parente dei genitori di cui era ospite in una casa a Firenze, avrebbe approfittato della convivenza per abusare del bambino. Il bimbo si è confidato con la madre, dopo essere stato notato mentre usciva dalla camera dello zio. Con la denuncia, firmata dai genitori, sono scattate le indagini della polizia. Poi gli accertamenti al Meyer hanno confermato che le condizioni del bambino fossero riconducibili a ripetuti abusi sessuali. Nel novembre 2024, per il 32enne è scattato l'arresto, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, su sollecitazione della procura. La procura ha chiesto il processo e all'udienza preliminare l'imputato ha ottenuto di essere processato con rito abbreviato. L'imputato inoltre dovrà versare una provvisionale di 30.000 euro alla famiglia del bambino che si era costituita parte civile con l'avvocato Luigi Caruso.

Argomenti
FIRENZE

