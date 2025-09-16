Giornale di Brescia
Abusi sessuali su allieve, arrestato istruttore equitazione

MILANO, 16 SET - E' accusato di violenza sessuale ai danni delle allieve minorenni di un suo corso di equitazione. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un istruttore di equitazione italiano in un maneggio nel Milanese. L'attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra mobile, ha preso il via a seguito della denuncia dei genitori di una allieva. Secondo le indagini l'uomo, approfittando del ruolo e con abuso di autorità, molestava alcune allieve minorenni. Le audizioni protette di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare altre vittime degli abusi commessi dall'uomo nel maneggio. L'uomo è stato rintracciato all'interno del centro, in provincia di Milano, e portato a San Vittore.

