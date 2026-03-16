Abusi ripetuti su minore in metropolitana, arrestato 60enne a Roma

ROMA, 16 MAR - Aveva preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della Metro C di Roma. Per questo un italiano di 60 anni è stato posto ai domiciliari per l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'arrestato è stato compiuto dai carabinieri del Comando di piazza Venezia coordinati dai magistrati di piazzale Clodio. In base a quanto emerge dall'ordinanza cautelare gli episodi di moleste sono iniziati il 15 febbraio mentre l'ultimo è del 6 marzo scorso. In base al capo di imputazione l'arrestato "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando dell'affollamento dei passeggeri" si avvicinava al ragazzino, che utilizzava la metro per andare a scuola, costringendolo "con violenza a subire atti sessuali". L'indagine è scattata dopo la denuncia del minorenne. Il 60enne è stato arrestato in flagranza di reato a bordo della Metropolitana.