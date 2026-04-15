'Abusata e filmata a casa di amici', sette indagati a Cesena

BOLOGNA, 15 APR - Sette giovani, tra i 19 e i 25 anni, sono stati perquisiti dai carabinieri della Compagnia di Cesena, perché ritenuti responsabili di due episodi di violenza sessuale ai danni di una ragazza. Tutto nasce da una denuncia presentata dalla presunta vittima: una sera dei primi di aprile, mentre si trovava in casa di conoscenti, in uno stato di alterazione per l'uso di sostanze, sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali di gruppo a seguito dei quali ha riportato lesioni. Sarebbero state fatte anche riprese video con i cellulari. Uno dei sette, un 23enne, è stato arrestato per altri reati, tra cui detenzione di droga.