Abu Mazen sarà tra gli ospiti di Atreju, la kermesse di FdI

ROMA, 01 DIC - Il presidente dell'Anp Abu Mazen, a quanto si apprende, sarà fra gli ospiti internazionali di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in programma dal 6 al 14 dicembre ai giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma. Abu Mazen venerdì 12 dicembre sarà anche ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

