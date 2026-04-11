Abitazione in fiamme, tratti in salvo mamma e figlio di cinque anni

NAPOLI, 11 APR - Paura, la notte scorsa, a Giugliano in Campania, per un incendio scoppiato in un'abitazione al cui interno c'erano una donna di 50 anni e suo figlio di cinque. Ad intervenire, in via Vicinale 100, sono stati i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. La mamma ed il bimbo sono stati trasportati all'ospedale Santobono in codice giallo per ustioni lievi, non sono in pericolo di vita. Le cause delle fiamme sono ancora da accertare. L'incendio è stato domato e l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.