Abitanti di Garlasco, 'vogliamo solo che Chiara riposi in pace'

PAVIA, 08 MAG - "Vogliamo solo che Chiara possa riposare in pace". E' il commento della maggior parte dei clienti che questa mattina sono entrati al Bar Gobbi, nel centro di Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi dell'indagine della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, per il quale è ora accusato Andrea Sempio. Il locale, che si affaccia sulla piazza centrale del comune lomellino, è uno dei più frequentati. "Siamo stanchi di dover convivere da quasi vent'anni con questa storia - spiega la signora Tina, titolare del Bar Gobbi, mentre sta portando ai tavoli i piatti per il pranzo -. Ormai siamo abituati a vedere ogni giorno giornalisti e telecamere. Però vorremmo tanto tornare a un clima di normalità". Nessuno si schiera con Alberto Stasi, per il quale potrebbe essere accolta la revisione del processo, o con Andrea Sempio, il nuovo accusato. "Mi astengo da ogni giudizio - sottolinea anche la proprietaria del Bar Gobbi -. Speriamo solo che si arrivi presto alla verità".