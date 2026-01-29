Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Abi, pronti a sospendere mutui per regioni colpite da maltempo

AA

ROMA, 29 GEN - L'Abi ha invitato "le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui" nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, "appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali" del governo "saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". E' quanto si legge in una nota dell'associazione a seguito della dichiarazione del consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per la Regione Calabria, la Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. "La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui". "Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori" ricorda il comunicato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario