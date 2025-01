Abedini a legale, sono contento, ho giocato con mio figlio

MILANO, 13 GEN - "E' contento e molto sereno, anche se non ha praticamente dormito" e da quando è rientrato a casa "si è dedicato molto al figlio piccolo". E' quanto è stato riferito dall'avvocato Alfredo De Francesco, il legale di Mohammad Abedini Najafabadi, l'ingegnere iraniano ritonato in libertà ieri su richiesta del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo 28 giorni trascorsi in cella a causa del mandato d'arresto Usa ai fini dell'estradizione. Ieri pomeriggio Abedini è atterrato a Teheran dove è stato "accolto dalla famiglia".