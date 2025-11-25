Giornale di Brescia
Abc, ucraini hanno accettato condizioni per accordo pace

WASHINGTON, 25 NOV - Una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace. Lo riferisce Abc citando un funzionario Usa. "Gli ucraini hanno accettato l'accordo di pace", ha affermato la fonte. "Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato un accordo di pace", ha aggiunto.

