Abbraccio a Fitto e selfie con sindaci per la premier a Bari

BARI, 29 NOV - L'abbraccio sul palco con il vicecommissario europeo esecutivo Raffaele Fitto, oggi al suo ultimo impegno pubblico da ministro, e poi i selfie con i sindaci, di tutti gli schieramenti, che hanno voluto fare insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la foto di rito dopo la firma dell'Accordo di Coesione che sblocca in Puglia fondi per circa 6,5 miliardi. Poi il saluto finale al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano nella sala riservata per un piccolo rinfresco dove la premier ha incontrato anche alcuni i rappresentanti territoriali di Fratelli D'Italia, tra consiglieri regionali ed alcuni europarlamentari eletti nella circoscrizione Sud, che include la Puglia. Questi gli ultimi istanti della veloce visita della premier a Bari, prima di rientrare a Roma.