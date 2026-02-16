Abbattuti i 12 pini a rischio, riapre ai pedoni via dei Fori Imperiali

ROMA, 16 FEB - Riaperta ai pedoni via dei Fori Imperiali dopo la chiusura in seguito al crollo di tre pini secolari, nel giro di un mese, in un caso con tre turisti rimasti feriti lievemente. Il via libera alla riapertura del viale che collega piazza Venezia al Colosseo è avvenuta alle 13.00 dopo che erano stati completati i previsti abbattimenti di 12 pini a rischio crollo. Una volta ultimata la pulizia dell'area da parte di Ama spa e l'installazione delle transenne da parte del dipartimento lavori pubblici, romani e turisti hanno potuto tornare a passeggiare sulla strada. Ad annunciare la riapertura della strada e a fare il punto sugli interventi è stata in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. L'abbattimento dei 12 pini è stato deciso dal tavolo tecnico del 12 febbraio, a seguito delle prove di trazione effettuate dalla task force operativa: gli alberi non offrivano sufficienti garanzie di stabilità. "In considerazione delle particolari condizioni dei siti con apparati radicali danneggiati, terreni compattati e ripetersi di eventi climatici intensi, il tavolo tecnico aveva deciso di incrementare il coefficiente di sicurezza da 1,5 a 2, in conformità al principio di massima precauzione a tutela di cittadini, lavoratori e visitatori", spiega la nota. "I pini rimossi - afferma l'assessora Alfonsi - saranno sostituiti con esemplari della stessa specie, di dimensioni ed età adeguate, secondo quanto previsto dal protocollo per il reimpianto di Pinus pinea su Via dei Fori Imperiali, predisposto dal Dipartimento Tutela Ambientale insieme ai rappresentanti del mondo scientifico e degli ordini professionali. Nei prossimi giorni continueranno le verifiche sulle alberature rimanenti con georadar e air spade, applicando misure di mitigazione del rischio che non impediranno la transitabilità della via, che potrà essere riaperta totalmente al massimo a partire da mercoledì prossimo".