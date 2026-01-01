Abbandonato in un fossato con un colpo alla tempia

VENEZIA, 01 GEN - E' previsto per domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia del giovane trovato con una ferita alla tempia sinistra in un campo agricolo di Malcontenta di Mira. Il medico legale non ha ancora stabilito la causa della ferita anche se gli inquirenti sono propensi a ritenere che sia compatibile con un'arma da fuoco e stanno quindi procedendo per un caso di omicidio. Non sono state trovate armi sul posto. La vittima sarebbe di un giovane di circa 25 anni, dell'Europa dell'est. Il suo corpo è stato trovato da una persona che si era recata nella zona per fare alcune fotografie naturalistiche. Il corpo del ragazzo è stato trovato a terra, riverso sul fianco destro, non molto distante da un fossato. Non sarebbero state riscontrate sul corpo altre ferite se non quella evidente sulla tempia. I carabinieri di Venezia e Mestre, guidati dal comandante del reparto operativo Giuseppe Battaglia, non avrebbero riscontrato tracce evidenti di ruote di mezzi che fanno ritenere che il giovane sia stato trasportato quand'era già morto o se l'uccisione del giovane sia avvenuta sul posto. I militari hanno ritrovato negli abiti della vittima oggetti che porterebbero ad una sua identificazione, ma attendono dei riscontri per esserne certi. Nel frattempo si stanno analizzando le immagini delle telecamere e sentendo gli abitanti della zona, anche se le case d'attorno sono piuttosto poche, sperando in qualche testimonianza utile alle indagini. La zona in cui è stato visto il corpo è a pochi chilometri di distanza da quella industriale di Porto Marghera e dal terminal di Fusina, in una vasta proprietà agricola incolta, lontana da edifici. Accertamenti sono in corso per vedere se siano state fatte negli ultimi giorni anche delle denunce di scomparsa. La morte, secondo quanto si è appreso, sarebbe avvenuta non molto tempo fa stando alle condizioni in cui è stato trovato il cadavere. Scarne le informazioni in generale sulle indagini anche per il riserbo adottato dal sostituto procuratore Christian Del Turco. Il sospetto, pare più evidente, che il giovane possa essere stato vittima di un regolamento di conti.