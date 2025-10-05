Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Abbandona il lavoro e per 26 anni assiste il fidanzato disabile

AA

VENEZIA, 05 OTT - Abbandona il lavoro e per 26 anni resta accanto al compagno, rimasto disabile per una brutta caduta con gli sci, incapace di parlare e progressivamente aggravatosi, fino alla sua morte, avvenuta ieri. E' la storia di una coppia di Concordia Sagittaria (Venezia), località del Veneto Orientale: lui, Luca Romanin, morto a 49 anni, e di Michela Florean, la sua compagna. L'incidente avvenne in Alta Badia, nel 1999, quando Romanin aveva 26 anni e Michele 23. Sportivo, lui praticava calcio, basket, ciclismo e nuoto subacqueo. Lei lavorava in un negozio sportivo a Caorle (Venezia). Dopo l'incidente, Romanin era apparso subito in gravissime condizioni, e venne ricoverato in ospedali a Bolzano e Udine per due anni, quindi il ritorno a casa. Da allora Michela lasciò il lavoro per dedicarsi interamente a lui, in un appartamento ricavato all'interno dell'abitazione dei genitori di Luca, assistendolo e aiutandolo negli esercizi di riabilitazione, che però non hanno fermato l'aggravarsi delle sue condizioni. Alla coppia è stata dedicata anche una canzone, "Endless Love" da parte del nipote dell'uomo, che ha una band musicale. Il funerale sarà celebrato domani nella Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario