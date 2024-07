A1 chiusa stanotte tra Calenzano e Barberino verso Bologna

Migliaia di viaggiatori sotto il sole in A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per una coda in autostrada accumulatosi dopo l'incendio di un Tir che trasportava carta. Alle 19, ore dopo il rogo, c'era ancora una fila di 13 chilometri tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante nonostante che verso Bologna il traffico defluisca sulla corsia di sorpasso, 19 luglio 2024. NPK Vigili del Fuoco +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++