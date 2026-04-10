A Vinitaly per la prima volta i vigili del fuoco, per la sicurezza nelle cantine

VERONA, 10 APR - In occasione della 58/a edizione di Vinitaly, i Vigili del fuoco saranno presenti per la prima volta con un punto informativo al Padiglione H Piemonte-Spazio R2, dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore vitivinicolo. L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire indicazioni chiare e operative sui principali aspetti legati alla prevenzione degli incendi, alla tutela dei lavoratori e alla conoscenza dei rischi presenti nelle attività di cantina. Tra i temi figurano i principali fattori di rischio del settore, come il pericolo di incendio, la presenza di atmosfere potenzialmente pericolose, i rischi connessi agli ambienti confinati, all'utilizzo e deposito di sostanze infiammabili e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Nello stand, oltre al materiale divulgativo, saranno mostrate alcune strumentazioni utilizzate dai Vigili del fuoco per la rilevazione della presenza di gas pericolosi come il monossido di carbonio, il metano, l'idrogeno solforato ed anche per rilevare la percentuale di ossigeno nell'aria. Martedi 14 aprile è in programma la visita allo stand del sottosegretario all'Interno Prisco Emanuele e del capo del Corpo, Eros Mannino.