A Verona flash mob per le proteste in Iran, partecipa anche Tommasi

VERONA, 06 GEN - "Iran per la libertà". È lo slogan del flash mob che si è tenuto questa mattina a Verona in Cortile Mercato Vecchio, sotto la scalinata del Palazzo della Ragione, a sostegno del popolo iraniano contro il regime teocratico. La manifestazione, promossa dalle Associazioni Italia-Iran e Italia-Israele, ha raccolto l'adesione trasversale di diversi movimenti politici (esclusi FdI e Pd) e di numerose associazioni, per ribadire la totale solidarietà alle proteste in Iran, arrivate alla seconda settimana, con la violenta repressione del regime clericale che ha già causato almeno 16 morti. Al flashmob ha partecipato anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.