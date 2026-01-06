Giornale di Brescia
A Verona flash mob per le proteste in Iran, partecipa anche Tommasi +RPT

(Ripetizione corretta alla sesta riga) VERONA, 06 GEN - "Iran per la libertà". È lo slogan del flash mob che si è tenuto questa mattina a Verona in Cortile Mercato Vecchio, sotto la scalinata del Palazzo della Ragione, a sostegno del popolo iraniano contro il regime teocratico. La manifestazione, promossa dal Partito liberaldemocratico (rpt: Partito liberaldemocratico) e dall'associazione Italia-Israele, ha raccolto l'adesione trasversale di diversi movimenti politici (esclusi FdI e Pd) e di numerose associazioni, per ribadire la totale solidarietà alle proteste in Iran, arrivate alla seconda settimana, con la violenta repressione del regime clericale che ha già causato almeno 16 morti. Al flashmob ha partecipato anche il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.

