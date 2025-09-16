Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Venezia volantini contro 'Lady Pickpocket'

AA

VENEZIA, 16 SET - A Venezia sono comparsi dei volantini contro Monica Poli, nota come "Lady Pickpocket", la donna diventata famosa perché insegue e segnala i borseggiatori alle forze dell'ordine. I volantini sono comparsi sul pontile del vaporetto di San Tomà e in altri angoli del centro storico. I testi chiedono a Poli di "lasciar stare Venezia, che ha distrutto tutti gli affari di Venezia-Mestre. Solo per il proprio interesse ha guadagnato somme di centinaia di migliaia di euro da Tiktok, Instagram e Facebook e Youtube, ha istigato troppo alla violenza". E poi: "Dovrebbe essere arrestata per istigazione alla violenza per poveri portafogli di 20 euro e 30 euro. Prego la Guardia di Finanza di verificare i conti di tutte le fonti: TikTok, Instagram, Facebook, Youtube". Il volantino è firmato da sedicenti "investitori di Venezia. "Ho denunciato la cosa ai carabinieri - ha replicato Poli -. Ora la questione è al vaglio degli inquirenti e saranno loro a indagare, anche perché, allegata al testo, c'è una foto mia scattata in un preciso e riconoscibile momento". Stamani Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato Poli, "Va ringraziata - ha commentato - considerato che fa una azione civica".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VENEZIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario