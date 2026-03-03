A Venezia torna il contributo d'accesso, aperto il portale

VENEZIA, 03 MAR - Da oggi, martedì 3 marzo, è aperto il portale per procedere alla prenotazione e al pagamento del Contributo di accesso 2026 in vigore dal 3 aprile a Venezia. Le indicazioni per fruire delle esenzioni verranno date dalla prossima settimana. Il contributo sarà pari a 5 euro per chi effettuerà il pagamento entro il quartultimo giorno antecedente la data di ingresso, mentre sarà di 10 euro per chi corrisponderà l'importo nei quattro giorni precedenti l'accesso alla città. L'obiettivo, spiega il Comune in una nota, è rafforzare il ricorso alla prenotazione anticipata, migliorando la capacità di gestione dei flussi turistici. La misura resta sperimentale, per permettere ulteriori valutazioni in vista di un'eventuale applicazione a regime. Il contributo non sarà applicato alle isole minori individuate dal Regolamento comunale e l'orario di applicazione sarà dalle 8.30 alle 16. Tra le categorie esenti sia dalla registrazione che dal pagamento del contributo di accesso sono stati inseriti i cittadini residenti in Veneto oltre agli studenti, anche pendolari, frequentanti istituti che hanno sede nella Città antica o nelle altre isole minori della laguna non residenti in Veneto. La sperimentazione per il 2026 prevede 60 giornate dal 3 al 6 aprile, dal 10 al 12 aprile, dal 17 al 19 aprile, dal 24 aprile al 3 maggio, dall'8 al 10 maggio, dal 15 al 17 maggio, dal 22 al 24 maggio, dal 29 maggio al 7 giugno, dal 12 al 14 giugno, dal 19 al 21 giugno, dal 26 al 28 giugno, dal 3 al 5 luglio, dal 10 al 12 luglio, dal 17 al 19 luglio, 24 al 26 luglio.