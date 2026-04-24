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A Venezia letame davanti al ristorante che ospita Gioventù nazionale

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VENEZIA, 24 APR - Un carico di letame è stato scaricato, la notte scorsa, da ignoti davanti al ristorante veneziano Al Colombo, a poca distanza da Piazza San Marco. Nel locale stasera alle 18 è prevista la presentazione del libro di Gioventù nazionale, insieme al dipartimento cultura di Fratelli d'Italia, del libro "Destra sociale". È stato posizionato anche un cartello: "Il libro è stato... stimolante - si legge - Buon 25 Aprile". A denunciare l'episodio è il senatore e coordinatore di FdI in Veneto, Raffaele Speranzon, che parla di "ennesimo codardo e vergognoso attacco politico in piena campagna elettorale". Per Speranzon, "sono inaccettabili questi continui comportamenti intimidatori atti a sminuire ed attaccare chi la pensa diversamente. Venezia non accetta queste intimidazioni".

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