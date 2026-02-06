A Venezia 15 alte maree in nove giorni, 'record per il periodo'

VENEZIA, 06 FEB - Con 15 alte maree in nove giorni, di cui dieci sopra i 110 centimetri e altrettanti sollevamenti del Mose, Venezia ha raggiunto in questo inizio d'anno quello che il responsabile del Centro Maree, Alvise Papa, definisce "un record per il periodo". Un primato che si lega in particolare "al livello del mare, che per via dei cambiamenti climatici si è innalzato negli ultimi anni. Oggi siamo circa a 40 centimetri - spiega Papa all'ANSA -, nei primi anni Duemila si aggirava intorno ai 21-23. Quindi, se allora servivano venti molto forti per alzare il livello della marea di 80 centimetri, ora ne bastano di molto più deboli per arrivare al metro". L'anno scorso, nello stesso periodo si era registrata una sola alta marea, e negli ultimi 15 anni soltanto una volta, nel 2014, si era arrivati a quota 11. Come osserva il responsabile del Centro Maree veneziano, infatti, "le condizioni meteorologiche di questi giorni non sono state particolarmente severe. Eppure si è raggiunto il record di 42 ore di permanenza del livello del mare sopra al metro". Un numero molto maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando le ore ammontavano ad appena quattro. Nel 2024 se ne erano registrate 13, mentre erano 16 nel 2023. La situazione, col tempo, è destinata a peggiorare: "Se il livello medio continua a crescere, vuol dire che saranno sufficienti perturbazioni molto meno importanti per portare la città sott'acqua. E su questo interviene il Mose: tenere il livello dell'acqua sotto al metro è essenziale", conclude.