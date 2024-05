A Tripoli conferenza sulla protezione dei beni culturali

TRIPOLI, 12 MAG - L'ambasciatore dell'Ue in Libia Nicola Orlando ha aperto oggi a Tripoli una conferenza sulla protezione del patrimonio culturale libico, con la partecipazione di 20 esperti provenienti da 5 Paesi europei, missioni archeologiche e rappresentanti delle forze dell'ordine. Lo fa sapere lo stesso Orlando su X. "Il patrimonio culturale libico è straordinario - ha detto l'ambasciatore -. Appartiene a tutti i libici e all'umanità. Rappresenta le nostre ricche e comuni radici mediterranee. Il suo potenziale economico e occupazionale è notevole. Per questo dobbiamo tutelarlo insieme da saccheggi, traffici e atti vandalici". "L'Unione europea e i suoi Stati membri sono orgogliosi della loro partnership per proteggere e preservare il patrimonio culturale libico, contribuendo a rafforzare l'unità nazionale e la riconciliazione". L'iniziativa è stata promossa con il Dipartimento delle Antichità, la polizia turistica e il ministero degli Esteri libico.