A Trieste ricordati Alpi e Hrovatin, 'appello a non archiviare'

TRIESTE, 20 MAR - Una cerimonia per ricordare "chi ha perso la vita per documentare cosa accade nel mondo" e rinnovare "l'appello a non archiviare" è stata promossa oggi a Trieste da Ordine dei giornalisti Fvg, Assostampa, Articolo 21 Fvg e Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, a 32 anni dall'omicidio di Miran Hrovatin e Ilaria Alpi. Alcuni fiori sono stati deposti sulla lapide che ricorda l'operatore video nel giardino lui intitolato sul lungomare di Barcola. "Anche quest'anno abbiamo voluto in modo semplice ricordare questo anniversario - ha detto la portavoce di Articolo 21 in Fvg, Fabiana Martini- ed essere qui, in questo luogo così bello, dedicato a Miran, definito un 'poeta delle immagini', per onorare la memoria di questi colleghi che, per raccontare, hanno perso la vita, e anche per ricordare tutti i colleghi e le colleghe che l'hanno persa per documentare nel mondo ciò che succede e anche, recentemente, dove l'informazione non può entrare. Rinnoviamo inoltre l'appello a non archiviare, perché è giusto fare giustizia per questi due colleghi e anche per gli altri che non hanno ancora avuto una verità giudiziaria". Cristiano Degano, consigliere nazionale dell'Odg, ha ricordato che "sull'assassinio di Miran Hrovatin e Ilaria Alpi non sappiamo ancora chi sono stati mandanti e gli esecutori e forse non lo sapremo mai, ma come giornalisti non intendiamo archiviare il ricordo di questi due colleghi, vittime di un impegno professionale e anche civile". Presenti alla commemorazione familiari, amici e colleghi di Hrovatin.