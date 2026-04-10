A Torino vandalizzata la sede della Pastorale diocesana migranti

TORINO, 10 APR - E' stata vandalizzata la notte scorsa la sede della Pastorale diocesana dei migranti, al distretto sociale Barolo, a Torino. Ignoti hanno rubato diversi computer, telefoni e altri materiali necessari per lo svolgimento delle attività di accoglienza e degli altri servizi offerti ogni giorno a centinaia di persone. Lo comunica la diocesi di Torino. "Amarezza" è espressa da Sergio Durando, responsabile della Pastorale migranti, per il nuovo furto che avviene a distanza di 15 giorni di un precedente atto di intrusione e da un altro ancora avvenuto nella sede del Polo alimentare Barolo. "Quanto accaduto - aggiunge Durando - non modificherà lo stile di accoglienza, di servizio e di ascolto di tutti coloro che ogni giorno dedicano energie e passione per rendere migliore la nostra comunità".