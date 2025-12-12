A Torino qualche disagio per i mezzi pubblici e i treni per lo sciopero generale

TORINO, 12 DIC - Qualche disagio è stato registrato a Torino per i mezzi pubblici e i treni nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Il trasporto pubblico locale ha fasce di garanzia negli orari della prima mattina e in quella del pranzo o del primo pomeriggio. Nelle stazioni c'è un po' più di gente del solito in attesa, per qualche treno cancellato.