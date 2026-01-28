Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

A Torino nuovo housing sociale da 60 milioni di euro

AA

TORINO, 28 GEN - Lavori conclusi entro fine anno e assegnazioni a partire da inizio 2027: questi i tempi del grande cantiere in corso nel quartiere Falchera di Torino per il progetto di housing sociale composto da sei palazzine con 263 nuovi alloggi a canone convenzionato, locali commerciali al piano terra, compresa una pizzeria, una grande area comune interna, con aree verdi, e nuova viabilità e spazi all'aperto per il quartiere. Il tutto con emissioni praticamente a zero grazie a pannelli solari e pompe di calore. Il progetto si rivolge a un mix sociale che va dalle fragilità al ceto medio di famiglie o giovani che non riescono a far fronte alle richieste del libero mercato. Un'iniziativa promossa dal Fondo Abitare Sostenibile Piemonte gestito da Investire Sgr e sostenuto da Cdp Real Asset, Fondazione Compagnia di San Paolo e dalle maggiori fondazioni di origine bancaria piemontesi per un investimento totale di 60 milioni. Un intervento, sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo, che "oltre a rispondere al tema dell'emergenza abitative ha anche l'ambizione di far tornare centrale il quartiere, nell'ambito del più generale progetto di riqualificazione di questa bellissima area della zona nord di Torino". " Un percorso diverso che si rivolge a fasce della popolazione anche più ampie rispetto a quelle che riescono a essere interessate dall'edilizia residenziale pubblica", spiega l'assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli, mentre il collega all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni, evidenzia l'aspetto della collaborazione fra "il pubblico, il privato e il terzo settore, che può produrre modelli che danno tantissimo alla città in un'economia che si autosostiene". "Compagnia fa la sua parte - conclude il segretario generale, Alberto Anfossi - per un progetto che ha un insieme di vocazioni e rigenera anche gli spazi pubblici".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario