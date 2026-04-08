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A Torino nasce una Scuola popolare di salute mentale

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TORINO, 08 APR - A Torino nasce una Scuola popolare di salute mentale. Promossa dal Tavolo salute mentale dell'Arci di Torino e finanziata dalla Città di Torino, sarà gratuita e aperta a tutte e tutti. L'idea è nata dal basso. Il programma è infatti il risultato di un percorso collettivo durato mesi, che ha visto la partecipazione di oltre cento persone: professionisti della salute mentale, ovvero psicologi, psichiatri ed educatori, e persone che vivono o hanno vissuto una condizione di sofferenza psichica. "Il termine corretto per definirle - ancora poco adottato in Italia tanto che, cercandolo, si trovano pochissime referenze online - è "persone esperte per esperienza": una definizione che non stigmatizza, ma include coloro che hanno conosciuto la sofferenza non perché l'hanno studiata, ma perché l'hanno incontrata, ricorrendo - o meno - a servizi psichiatrici" viene evidenziato. Attraverso tre plenarie e numerosi sottogruppi di lavoro, sono stati co-progettati i temi proposti dalla Scuola, trasformando i bisogni individuali e collettivi in una proposta formativa, che prenderà vita, per questa prima edizione, sabato 11 e domenica 12 aprile. La scuola sarà uno spazio dove saperi accademici e saperi di vita si incontrano senza gerarchie. L'idea è decostruire la narrativa negativa sulla salute mentale a partire dalla convinzione che la salute mentale sia una questione politica e sociale, non solo medica. La partecipazione alla Scuola è completamente libera e gratuita, a sottolineare la natura democratica di un progetto che vuole rendere la cura un diritto accessibile. L'avvio della Scuola segna inoltre un momento simbolico per il quartiere Barriera di Milano a Torino: la riapertura ufficiale delle porte del circolo Arci Anatra Zoppa di via Courmayeur 5. Le attività coinvolgeranno anche piazza Crispi e l'associazione Estemporanea, offrendo approcci diversi, dal gioco di ruolo urbano alla musica Gnawa, patrimonio Unesco.

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