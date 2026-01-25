A Torino la presentazione di PHOTOANSA 2025

TORINO, 25 GEN - Arriva a Torino, dopo le tappe a Roma e a Milano, la presentazione di PHOTOANSA, il libro che raccoglie le foto più significative dell'anno passato. L'appuntamento nel capoluogo piemontese è lunedì 26 gennaio alle 18 al Grattacielo di Intesa Sanpaolo, in corso Inghilterra 3. A dialogare sugli eventi che hanno caratterizzato il 2025 è prevista la presenza di Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, di Michele Coppola, direttore esecutivo Arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, di Walter Guadagnini, già direttore di Camera - Centro italiano per la fotografia e critico d'arte, di Gianmarco Sala, direttore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, di Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, di Rosanna Purchia, assessora comunale alla Cultura di Torino, di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, e di Giovanni Ferrero, presidente di Cpd (Consulta per le persone in difficoltà). A guidare il confronto con gli ospiti, sul palco, il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. Le conclusioni sono affidate all'amministratore delegato dell'Agenzia, Stefano De Alessandri. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sui canali social dell'agenzia di stampa.