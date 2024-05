A Torino la classe va in gita, gli studenti fragili invece no

TORINO, 04 MAG - La classe va in gita didattica ma gli allievi fragili no. E' successo in una scuola secondaria del centro storico di Torino, l'istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo. Come racconta il quotidiano 'La Stampa', si è trattato della parte pratica di un progetto che comportava la messa a punto di un podcast. Al momento di andare in visita alla redazione di una radio a Milano sono stati ammessi soltanto 15 studenti a causa del numero chiuso. Fra gli esclusi (sette in tutto) ve ne sono alcuni disgrafici e un ipovedente. Dalla scuola, sempre come riportato da 'La Stampa', rispondono che il criterio scelto è stato quello del merito: in particolare sono stati scelti gli allievi che avevano la media dell'8 nel primo quadrimestre.