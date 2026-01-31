A Torino 15.000 in corteo verso il quartiere dove c'era Askatasuna

TORINO, 31 GEN - Il corteo nazionale di circa 15.000 attivisti per Askatasuna va verso il quartiere dove per quasi trent'anni il centro sociale sgomberato a fine 2025 è rimasto attivo. Si sono uniti lungo il fiume Po il corteo con gli attivisti provenienti da Porta Susa e da Porta Nuova, tra cui anche il fumettista Zerocalcare, insieme a quelli partiti dalla sede delle facoltà umanistiche occupata, Palazzo Nuovo. Gli organizzatori del corteo parlano invece di 50.000 presenze.